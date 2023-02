Invasion de nuages pour le milieu de semaine

Aucune amélioration nocturne n'est à attendre, les pluies se feront même plus prononcées avant de se calmer en seconde partie de nuit. Brumes et brouillards feront alors leur apparition sur la plupart des régions. Les minima iront de 5 à 7°C, sous un vent faible, qui redeviendra modéré au littoral en fin de nuit. Si les nuages et le brouillard seront encore bien présents jeudi matin, le temps deviendra changeant en cours de journée. Des ondées seront encore à attendre, particulièrement l'après-midi. Le mercure se stabilisera entre 6 et 8°C en Ardenne, 8 et 10°C dans le centre et l'ouest, et jusqu'à 10 ou 11°C en Lorraine belge. Le vent sera faible a modéré, sauf à la côte où certaines rafales pourraient atteindre 50 voir 60 km/h. La nuit de jeudi à vendredi sera marquée par un ciel toujours changeant. Des nuages bas enseveliront l'Ardenne alors que les ouvertures se feront plus large ailleurs. Le thermomètre pourra descendre sous zéro pour atteindre de -2 à +2°C, sous un vent faible et variable. Les nuages feront un retour en force vendredi et avec eux, la pluie, sauf le long de la frontière française. Des précipitations hivernales seront possibles en Ardenne. Les maxima iront de 3 à 8°C. (Belga)