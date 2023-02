Magali Kempen éliminée au premier tour dans un 40.000 dollars en France

Kempen, 25 ans, a été battue par la Néerlandaise Arantxa Rus (N.2/WTA 116), 32 ans, en trois sets 7-6 (10/8), 5-7 et 6-4 au bout de 3 heures et 42 minutes de match. Magali Kempen dispute également le double en Saône-et-Loire où elle fait la paire avec la Suissesse Xenia Knoll (N.4). Exemptées du premier tour, Kempen et Knoll affronteront la Suissesse Ylena In-Albon et la Britannique Yuriko Lily Miyazaki au deuxième tour (quarts de finale). Plus tôt dans la journée, dans le tableau du simple, Yanina Wickmayer (WTA 246), 33 ans, s'était qualifiée pour le deuxième tour en battant 6-3, 6-3 l'Italienne Federica Di Sarra (WTA 636). Elle jouera au deuxième (8es de finale) contre l'Espagnole Leyre Romero Gormaz (WTA 172), 20 ans. (Belga)