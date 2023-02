Novak Djokovic estime être tout proche de sa meilleure forme et ira à Dubaï

Le Serbe n'a en effet semblé nullement diminué lors d'une séance d'entraînement mercredi au centre de tennis qui porte son nom à Belgrade. "La blessure est guérie, je suis presque à 100 % (de mes moyens)", a déclaré Djokovic à quelques journalistes. "Je n'y suis pas encore (aux 100%), mais les choses semblent en bonne voie et encourageantes. Nous avons donc décidé avec mon équipe que j'irai jouer à Dubaï" la semaine prochaine (27 février-4 mars). Le joueur aux 22 titres en Grand Chelem, interrogé après sa séance d'entraînement, a également évoqué les rumeurs selon lesquelles son problème musculaire en Australie (Adélaïde puis Melbourne) avait été inventé. "Je n'ai pas le temps, l'énergie ou l'envie de m'occuper de chaque histoire qui sort sur internet", a-t-il dit. Je sais ce qui est juste et ce qui est vrai". A 35 ans, Novak Djokovic a commencé lundi une 377e semaine de règne au sommet de l'ATP, rejoignant l'Allemande Steffi Graf dans la légende. Le numéro 1 mondial, en revanche, ne devrait pas pouvoir jouer les tournois d'Indian Wells et de Miami au printemps, les autorités américaines ayant prolongé jusqu'en avril l'obligation de vaccination pour les visiteurs étrangers. "Certaines choses sont hors de mon contrôle, mais bien sûr que j'aimerais jouer" ces tournois, a ajouté celui qui, pour cette raison, n'avait pas pu disputer l'US Open l'année dernière. (Belga)