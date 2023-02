Plus de 25.000 étudiants bénéficient d'une aide du CPAS

Entre septembre 2018 et septembre 2022, le nombre d'étudiants bénéficiant d'un revenu d'intégration sociale a progressé de 20 %, passant, en chiffre absolu, de 21.254 à 25.500 étudiants en Belgique. Ils étaient seulement 8.503 à obtenir cette aide financière quinze ans auparavant. Au cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Glatigny, on ne nie pas le phénomène, bien qu'il soit "très difficile", dit-on "d'évaluer le taux d'étudiants en situation de précarité". Aujourd'hui, un étudiant sur cinq dispose d'une bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le nombre de demandes est passé de 58.232 en 2019-2020 à 72.368 cette année académique. Autre indicateur : le nombre d'étudiants qui obtiennent une aide financière directe auprès de leur établissement. Soit sous la forme d'une réduction du minerval, soit via l'octroi d'un montant pour assumer les dépenses du quotidien. Ici, les universités se montrent réticentes à communiquer leurs chiffres. Si elles reçoivent une subvention de la Fédération Wallonie-Bruxelles, certaines doivent ajouter des montants sur fonds propres pour répondre à l'ensemble des dossiers jugés recevables. (Belga)