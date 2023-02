Remco Evenepoel: "Le maillot de leader est un beau lot de consolation"

Evenepoel a réglé le sprint des poursuivants 14 secondes après l'arrivée du Colombien Einer Augusto Rubio. "C'est dommage, car nous étions très proches", a commenté le champion du monde. Je suis deuxième et heureusement je prends le maillot de leader." "Nous n'avons pas pu exécuter notre plan aujourd'hui parce que certains gars ont eu une crevaison dans la montée finale", a expliqué Evenepoel. "C'était ennuyeux. Si cela n'arrivait pas, nous aurions pu imposer un rythme plus élevé et peut-être rattraper Rubio. Mais bon, nous n'avons pas à nous plaindre. Je suis leader et tout le monde dans l'équipe a fait un excellent travail: Tim Merlier et Bert Van Lerberghe m'ont gardé hors du vent toute la journée, Josef Cerny m'a placé pour la montée et ensuite Pieter Serry, Mauro Schmid et Louis Vervaeke m'ont aidé dans l'ascension." "Nous voulions reprendre Rubio et lutter pour la victoire, mais cela n'a pas marché", a poursuivi Evenepoel. "Quand il est parti, le tempo dans le peloton n'était très élevé et il a pris facilement 15 secondes. Après nous devions nous organiser et nous nous sommes rapprochés, mais l'ascension aurait dû être plus longue d'un ou deux kilomètres pour revenir sur lui. Cela reste une solide prestation de Rubio. Il gagne le jour de son anniversaire, c'est toujours agréable." (Belga)