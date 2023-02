TC Liège - Trente-sept prévenus seront jugés dans un important dossier de trafic de stupéfiants

Trois années d'une enquête intitulée "Pharmaceutica" avaient permis de démanteler en octobre 2021 ce réseau de trafic international de produits stupéfiants. La drogue, de la cocaïne, arrivait de Colombie et transitait par les ports d'Anvers ou de Rotterdam. Pas moins de 1,9 tonnes de cocaïne avaient été saisies pour une valeur de 80 millions d'euros. Les enquêtes policières avaient été menées à Aywaille, Huy, Modave, Comblain-au-Pont, Ferrières, Herve, Verviers et Amay ainsi que dans le Limbourg et en Flandre orientale. Un laboratoire de transformation et de conditionnement avait été démantelé à Strée tandis qu'un lieu de stockage avait été découvert à Ferrières. L'organisation criminelle aurait potentiellement importé 15 tonnes de cocaïne pendant son fonctionnement. Des saisies d'armes à feu, de chevaux de compétition et de montres de grand luxe avaient aussi été opérées. Le procès se déroulera durant une période de trois semaines devant le tribunal correctionnel de Liège, division Verviers, siégeant exceptionnellement au palais de justice de Liège en raison des mesures de sécurité exceptionnelles déployées. Ces mesures exceptionnelles sont liées à la violence extrême constatée chez les prévenus ou leur entourage. La salle d'audience spécialement sécurisée sera accessible uniquement aux protagonistes du dossier et à leurs avocats. Seules les personnes accréditées pourront accéder à la principale salle d'audience. Les débats seront diffusés sur écran géant dans une autre salle d'audience à destination du public et de la presse afin d'en assurer la publicité. L'audience d'introduction du dossier aura lieu jeudi matin. Les débats au fond devraient débuter en avril. (Belga)