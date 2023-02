Un usager vulnérable est mort tous les deux jours sur la route en 2022, selon Vias

Le nombre de tués a fortement augmenté en Wallonie (229, +22%) et à Bruxelles (de 6 à 21 tués), Il est en revanche en baisse en Flandre (271, -7%). Le nombre d'accidents corporels (37.306, soit +9%) augmente aussi et atteint le niveau de 2019 (37.384). En 2022, 95 cyclistes (contre 74 en 2021), 80 piétons (69 en 2021) et quatre utilisateurs de trottinettes électriques (1 en 2021) sont décédés dans un accident de la circulation. Il n'y a jamais eu autant de tués parmi les cyclistes sur les dix dernières années, pointe en outre Vias. En 2022, il y a également eu 1.715 accidents recensés avec un utilisateur de trottinette électrique, soit une moyenne de cinq accidents par jour. C'est une hausse de 63% par rapport à l'an dernier. "Certains utilisateurs victimes d'une chute ne font pas appel à la police et il n'y a donc aucune trace de leur accident dans les statistiques officielles", avertit néanmoins Vias. (Belga)