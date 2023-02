WTA Dubaï : Kimberley Zimmermann en quarts de finale du double sans jouer

Leurs adversaires au deuxième tour, la Russe Anastasia Pavlyuchenkova et la Kazakhe Elena Rybakina ont déclaré forfait. Pavlyuchenkova et Rybakina avaient éliminé au premier tour Kirsten Flipkens et l'Allemande Laura Siegemund. En quarts de finale, Zimmermann et Niculescu affronteront l'Américaine Desirae Krawczyk et la Néerlandaise Demi Schuurs, troisièmes têtes de série, qui ont battu 6-1, 6-2 la Norvégienne Ulrikke Eikeri et la Polonaise Alicja Rosolska. (Belga)