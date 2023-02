Anderlecht sans Zeno Debast contre Ludogorets

L'entraîneur Brian Riemer est donc inquiet, car Michael Murillo, un autre défenseur, est suspendu Jan Vertonghen sera donc associé à Amadou Diawara dans l'axe de la défense, avec Killian Sardella sur le flanc droit et Moussa N'Diaye de l'autre côté. Au milieu de terrain, on retrouve un trio composé de Kristian Arnstad, Yari Verschaeren et Mario Stroeykens. Devant, les hommes en forme Anders Dreyer et Francis Amuzu jouent en soutien de l'attaquant de pointe Islam Slimani. Le Néerlandais Bart Verbruggen est dans les buts. Si Anderlecht se qualifie pour les huitièmes de finale, il connaîtra son prochain adversaire à l'issue du tirage au sort prévu vendredi midi. (Belga)