ATP Marseille: Blessé au genou gauche, David Goffin déclare forfait pour son 8e de finale

Goffin, 41e joueur mondial et tête de série N.6, devait affronter le Suédois Mikael Ymer (ATP 69) jeudi en 8e de finale de ce tournoi sur surface dure doté de 707.510 euros. Ymer accède ainsi aux quarts de finale sans jouer. Il rencontrera pour une place dans le dernier carré soit le Polonais Hubert Hurkacz, 11e mondial et première tête de série, soit le Suisse Leandro Riedi (ATP 133). Goffin aurait également dû disputer jeudi le deuxième tour du double aux côtés de Zizou Bergs contre le Monégasque Romain Arneodo et l'Autrichien Sam Weissborn. Là aussi, le match n'aura pas lieu. (Belga)