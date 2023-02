BNP Paribas est assigné en justice pour sa contribution "au changement climatique"

Les Amis de la Terre France, Notre Affaire à Tous et Oxfam France demandent à BNP Paribas de mettre fin à ses soutiens financiers aux nouveaux projets d'énergies fossiles et d'adopter un plan de sortie du pétrole et du gaz. "Il s'agit d'un procès historique: le premier contentieux climatique au monde visant une banque commerciale", précisent-elles. Les trois associations saisissent la justice par une assignation en cours de signification pour non-respect de la loi sur le devoir de vigilance des multinationales. Le responsable de plaidoyer chez Oxfam France, Alexandre Poidatz, ajoute: "Nous rappelons fermement par cette assignation que nos associations sont déterminées à obtenir une décision contraignante du juge." Selon l'associé du cabinet Seattle Avocats, François de Cambiaire, la peine encourue peut aller "jusqu'à l'arrêt de l'activité à l'origine du dommage et même le désinvestissement". D'après les associations, BNP Paribas est "le premier financeur mondial des huit majors pétro-gazières européennes et nord-américaines, à elles seules impliquées dans plus de 200 nouveaux projets d'énergies fossiles aux quatre coins du monde". De son côté, l'institution financière a annoncé fin janvier "la réduction de ses encours à l'extraction et à la production de pétrole et de gaz" à horizon 2030 et assure ne plus financer "de projet pétrolier depuis 2016". Ces mesures sont cependant insuffisantes aux yeux des trois ONG. Ces dernières ont lancé une pétition internationale pour faire entendre leurs voix. Plus de 50.000 personnes l'ont, à ce jour, signée. (Belga)