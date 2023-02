BNXT League - Un nouvel intérieur serbe pour Ostende

Nikola Jovanovic avait commencé la saison 2021-2022 en Russie sous les couleurs de Nizhny Novgorod où il aura évolué jusqu'en décembre 2022. Il a surtout porté le maillot du Partizan Belgrade et de l'Etoile Rouge étant prêté à deux reprises en Italie (Trente) et en Bosnie-Herzégovine (Igokea) avant de rejoindre la VTB League russe. Ostende a terminé en tête de la phase régulière du championnat de Belgique pour se qualifier pour l'Elite Gold qui rassemble les cinq meilleurs clubs belges et néerlandais pour une seconde phase de BNXT League. Ostende disputera aussi la finale de la Coupe de Belgique le 12 mars (15h30) à Forest National contre les Giants d'Anvers. (Belga)