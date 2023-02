Cambodge: décès d'une fillette malade de la grippe aviaire

La fillette, originaire de la province de Prey Veng (sud-est), est tombée malade le 16 février dernier, avec des symptômes de fièvre, de toux et de gorge sèche, a indiqué mercredi l'agence gouvernementale de veille sanitaire (CDCD). Elle est ensuite décédée à un hôpital pour enfants de la capitale Phnom Penh, selon la source officielle qui ne précise pas le jour. Elle était "positive au H5N1", une souche de la grippe aviaire hautement contagieuse chez les oiseaux, a constaté le CDCD. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé à la vigilance, début février, face au risque de transmission de la grippe aviaire à des mammifères, après des cas détectés chez des renards, loutres ou lions de mer. Mais les exemples d'êtres humains contaminés restent rares, avec 868 cas confirmés de H5N1 ces vingt dernières années, pour 457 décès, selon l'OMS. Au Cambodge, aucun cas chez l'homme n'a été recensé entre 2015 et 2022, d'après l'agence onusienne, contre 30 décès entre 2010 et 2014. La grippe aviaire peut se transmettre en cas de contact avec des oiseaux. Depuis la fin 2021, l'Europe est aux prises avec sa pire épizootie de grippe aviaire, qui circule aussi sur le continent américain. Cela a conduit à l'abattage de dizaines de millions de volailles domestiques dans le monde, dont beaucoup sont porteuses de la souche H5N1. (Belga)