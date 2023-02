Challenger Pro League - Virton dépose une réclamation après le match entre Jong Genk et le SL16

Cette rencontre, qui comptait pour la 19e journée, devait se disputer le 20 janvier, mais avait été reportée. Elle s'est finalement jouée le 19 février, se terminant par un partage 2-2. "Chacune des deux équipes comptait deux joueurs non règlementairement qualifiés pour cette rencontre, à savoir les joueurs Nicolas Castro et Aziz Ouattara avec les Jong Genk, et les joueurs Aleksander Buksa et Brahim Traoré avec le SL16", a expliqué Virton dans un communiqué publié sur son site. Buksa et Traoré sont arrivés au Standard en fin de mercato, respectivement les 29 et 31 janvier. Castro et Ouattara avaient eux joué plus d'une mi-temps (62 et 73 minutes) avec l'équipes première de Genk à Westerlo le 17 janvier. Alors que les 'Relegation playoffs' débuteront vendredi, Virton est lanterne rouge avec 14 points. Le SL16 se trouve juste devant avec 19 points et Genk compte 20 points. (Belga)