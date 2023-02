Conference League - Anderlecht et La Gantoise, à domicile, espèrent passer le cap des barrages ce soir

Anderlecht avait été battu en Bulgarie par le club de Ludogorets et tentera de remonter le décalage à partir de 18h45 pour s'extirper de ce barrage. Les Gantois avaient eux subi une défaite 1 à 0 aussi en Azerbaidjan et voudront face à Qarabag à partir de 21 heures imposer leurs vues pour poursuivre leur aventure sur la scène européenne, même au sein de la 3e et moins cotée des compétitions continentales. Les autres rencontres mettront aux prises à 18h45 les Roumains de Cluj à la Lazio de Rome (0-1 à l'aller pour les Romains), le Dnipro (Ukr) aux Chypriotes de Larnaca (0-1) et le Partizan Belgrade aux Moldaves du FC Sheriff (1-0). A 21h00, Bâle reçoit Trabzonspor (0-1), Lech Poznan accueille les Norvégiens de Bodoe/Glimt (0-0) et la Fiorentina affronte le Sporting de Braga (4-0). Le tirage au sort des 8es de finale aura lieu vendredi à 13h00 à Nyon au siège de l'UEFA, l'Union européenne de football, et mettra en scène les huit vainqueurs de ces barrages au huit vainqueurs des poules (qui seront têtes de série) à savoir: AZ Alkmaar (P-B), Djurgarden (Suè), ?stanbul Basaksehir (Tur), Nice (Fra), Sivasspor (Tur), Slovan Bratislava (Svq), Villarreal (Esp) et West Ham (Ang). (Belga)