Europa League - Manchester United bat Barcelone et se qualifie pour les 8es de finale

A un pénalty de Robert Lewandowski (1-0, 18e) pour les leaders de la Liga, Fred a répondu juste après la pause pour les Anglais (1-1, 47e). Le Brésilien Antony a ensuite fait exploser Old Trafford en trompant le gardien des blaugranas Marc-Andre ter Stegen d'un superbe tir enroulé du gauche (73e). Barcelone a tenté le tout pour le tout et a cru pouvoir revenir au score à la 93e sur une tentative de Lewandowski, mais Raphaël Varane a repoussé devant sa ligne avant que le drapeau ne se lève pour signaler un hors-jeu. Si Manchester United a renoué avec ses folles soirées européennes dans le "Théâtre des Rêves", il va devoir vite redescendre sur terre puisque, dès dimanche, une finale de Coupe de la Ligue l'attend à Wembley, contre Newcastle. L'occasion pour le club de garnir son armoire à trophées pour la première fois depuis 2017. Cette saison-là, sous les ordres de José Mourinho, il avait remporté la Coupe de la Ligue et... l'Europa League. (Belga)