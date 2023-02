Invasion de l'Ukraine - L'Assemblée générale de l'ONU exige le retrait "immédiat" des troupes russes d'Ukraine

La résolution non contraignante a été approuvée par 141 voix, dont celle de la Suisse, contre sept (Russie, Bélarus, Syrie, Corée du Nord, Mali, Nicaragua, Erythrée), alors que 32 pays se sont abstenus, dont la Chine et l'Inde, sur les 193 États membres des Nations unies. Un soutien quasi similaire au mois d'octobre, quand 143 pays avaient condamné les annexions de plusieurs territoires ukrainiens par la Russie, cinq votant contre. Depuis mercredi, les représentants de dizaines de pays ont défilé à la tribune de l'ONU pour soutenir l'Ukraine tandis que Kiev a exhorté les membres de la communauté internationale à choisir entre "le bien et le mal". La résolution adoptée réaffirme l'"attachement" à "l'intégrité territoriale de l'Ukraine" et "exige" que la Russie "retire immédiatement, complètement et sans condition toutes ses forces militaires du territoire ukrainien à l'intérieur des frontières internationalement reconnues du pays", une référence aux territoires annexés par la Russie. Elle appelle également à une "cessation des hostilités" et "souligne la nécessité de parvenir, dans les meilleurs délais, à une paix globale, juste et durable en Ukraine conformément aux principes de la Charte des Nations unies". Depuis un an, alors que la Russie use de son droit de véto pour empêcher toute action au Conseil de sécurité sur l'Ukraine, l'Assemblée générale a pris le relais sur ce dossier. Et même si ses résolutions sont non contraignantes, "ce n'est pas seulement un bout de papier", a défendu jeudi le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, y voyant le reflet des préoccupations de la communauté internationale. (Belga)