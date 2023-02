Invasion de l'Ukraine - Moscou ne se rapproche pas d'une utilisation de l'arme nucléaire, dit Biden

"C'est une grave erreur d'avoir fait cela, ce n'est pas très raisonnable", a déclaré le président américain lors d'un entretien avec ABC News en Pologne, avant de repartir pour Washington, renouvelant des propos prononcés la veille. Il a néanmoins ajouté qu'il ne "voit pas" dans la décision annoncée par le président Vladimir Poutine d'éléments indiquant "qu'il réfléchit à faire usage d'armes nucléaires ou de quelque chose de ce type". Le président russe a déclaré mardi que la Russie suspendait sa participation au traité russo-américain New Start sur le désarmement nucléaire, une décision approuvée mercredi par les deux chambres du Parlement russe et dénoncée à l'unisson par les puissances occidentales. Le ministère russe des Affaires étrangères avait toutefois précisé mardi que Moscou continuerait de respecter la limitation de son arsenal nucléaire malgré la suspension de New Start, jusqu'à la fin effective du traité le 5 février 2026. Joe Biden, ainsi que son chef de la diplomatie Antony Blinken, ont fait savoir que Washington était toujours prêt à travailler avec Moscou sur ce sujet. (Belga)