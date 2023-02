Le commentateur de football de la BBC John Motson, 77 ans, est décédé

Motson est une voix légendaire du football outre-Manche. Il a notamment couvert 10 Coupes du monde, 10 Championnats d'Europe et 29 finales de Cup pour la BBC. "Motty" a commencé à travailler pour le célèbre Match of the Day en 1971, trois ans après avoir débuté en tant que pigiste à BBC Radio Sheffield, assurant le commentaire de quelque 2.500 matches télévisés. Il avait pris sa retraite en 2018. (Belga)