Les agriculteurs flamands manifesteront le 3 mars à Bruxelles contre le plan azote

À l'initiative de la manifestation, le Boerenbond, l'ABS et sa section pour les jeunes (Jong ABS), l'organisation Groene Kring ainsi que le réseau d'agricultrices Ferm voor Agrovrouwen dénoncent le plan azote dans sa forme actuelle, craignant qu'il entraîne "un bain de sang socio-économique" dans le secteur. Ils réclament un réajustement en profondeur de l'accord, qui doit limiter les émissions d'azote afin de préserver l'environnement. "Sur le terrain, le mécontentement est palpable", ajoute Hendrik Vandamme, qui s'attend à une participation massive le 3 mars. Les agriculteurs et agricultrices pressent l'exécutif flamand de prendre des décisions indépendamment de "jeux politiques", poursuit M. Vandamme. Alors que le gouvernement Jambon s'était entendu il y a un an sur un grand plan azote, il a dû rouvrir les discussions à l'issue d'une enquête publique. Poussé par le Boerenbond et protégeant son ministre de l'Agriculture Jo Brouns, le CD&V estime que les agriculteurs sont trop durement touchés par les restrictions envisagées, par rapport aux industriels. La Commission européenne, elle, refuse de débloquer les premières aides directes de la Politique agricole commune (PAC) 2023-2027 pour la Flandre, car les dispositions initiales de l'accord azote de l'an dernier avaient été intégrées au plan stratégique flamand de la PAC, validé par l'Europe, mais à présent rediscuté par l'exécutif flamand. Les pourparlers, sur lesquels s'écharpent les présidents de partis, reprendront après le congé de Carnaval au sein du gouvernement flamand. (Belga)