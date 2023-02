Martin Allegro rejoint les demi-finales à Dusseldorf

Martin Allegro, (WTT 106), 26 ans, s'est d'abord débarrassé en 8es de finale du Tchèque Jiri Martinko (WTT 253), 23 ans, 3 sets à 0 (11-6, 13-11, 11-6) avant d'écarter le Français Can Akkuzu (WTT 69), 25 ans, en quarts de finale: 3 sets à 2 (14-16, 11-6, 9-11, 12-10 et 12-10). Pour une place en finale, Martin Allegro jouera vendredi (11h45) contre l'Anglais Paul Drinkhall, 33 ans, 80e mondial. Adrien Rassenfosse (WTT 214), 19 ans, a lui été éliminé en 8es de finale par le Taïwanais Huang Yan-Cheng (WTT 165), 19 ans comme lui. 3 sets à 1: 12-10, 7-11, 11-6 et 11-5. Dans le tableau du double, Adrien Rassenfosse et Martin Allegro ont été éliminés au stade des demi-finales par les Chinois Liang Guodong et Liu Guankai 3 sets à 1 (11-7, 9-11, 11-3 et 11-5) après avoir écarté en quarts de finale le Hongrois Csaba Andras et le Croate Ivor Ban 3 sets à 1 (13-15, 11-3, 11-6 et 11-9. Liang Guodong et Liu Guankai avaient eux éliminés déjà en quarts de finale Florent Lambiet associé au Slovaque Lubomir Pistej 3 sets à 1 également: 16-14, 11-9, 10-12 et 12-10. Florent Lambiet avait atteint la finale du premier tournoi disputé à Dusseldorf dans ces WTT Series samedi dernier. Le Verviétois (WTT 140), 27 ans, n'a cette fois pas passé le cap des qualifications pas plus que Laurens Devos (WTT 277), 22 ans. (Belga)