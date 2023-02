Matt Pokora, Kyo et Mentissa à l'affiche du Baudet'estival aux côtés de Gims et Dadju

Matt Pokora, qui célèbre cette année ses 20 ans de carrière, se produira ainsi sur la scène du festival le dimanche 9 juillet de même que la Belge Mentissa, finaliste de la saison 10 de The Voice France où elle était coachée par Vianney. Le Français lui avait d'ailleurs composé à cette occasion la chanson "Et Bam" qui deviendra son titre-phare. Le groupe KYO qui célèbre en 2023 les 20 ans de la sortie de son titre "Le Chemin", premier extrait de l'album éponyme qui devait le révéler au grand public, foulera, quant à lui, les planches du Baudet'estival le 7 juillet prochain. Gims et Dadju passeront, quant à eux, par Bertrix le 8 juillet dans le cadre de leur Summer Tour. Les deux frères reprendront à cette occasion leurs plus grands succès respectifs dont les tubes qu'ils ont en commun: "10/10", "Ma Fierté", "Par Amour" ou encore "Belle". (Belga)