PSA World Tour - Tinne Gilis qualifiée pour les quarts de finale à Washington D.C.

Tête de série numéro 1, Tine Gilis, 25 ans, 13e mondiale, était exemptée du premier tour et a battu au deuxième la joueuse de Hong Kong Tsz-Wing Tong (PSA 43), 30 ans, 3 sets à 0 (11-7, 11-6 et 11-5) en 26 minutes de jeu. En quarts de finale, l'Anversoise sera opposée à une jeune l'Anglaise de 19 ans Katie Malliff, 58e mondiale. Nele Gilis, la soeur de Tinne, est elle inscrite au Chestnut Hill Classic (labellisé bronze aussi) du 2 au 6 mars à Philadelphie où elle est tête de série N.1 également. Nele Gilis, 11e mondiale, affiche une belle forme depuis quelques mois après ses succès à l'Open de France, l'Open d'Australie et l'Open de Malaisie, rejoignant le top 10 mondial pour la première fois pour une joueuse belge (9e en décembre). (Belga)