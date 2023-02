Quatre Belges dans la sélection d'Intermarché-Circus-Wanty pour samedi

La formation belge du World Tour a prévu d'aligner Rune Herregodts, Arne Marit, Baptiste Planckaert et Laurenz Rex aux côtés du Norvégien Sven Erik Bystroem, du Français Hugo Page et du Néerlandais Mike Teunissen. Au départ de Gand, le Circuit Het Nieuwsblad rejoindra samedi Ninove sur un parcours de 207,3 km. "Forte de six victoires et quatorze podiums après un mois de compétitions, jamais la World Team ne s'était rendue sur le weekend d'ouverture belge avec pareille dynamique", a communiqué fièrement Intermarché-Circus-Wanty. Le lendemain, le dimanche, c'est Kuurne-Bruxelles-Kuurne (1.Pro) qui est au programme avec Dries De Pooter, Rune Herregodts, Arne Marit, Laurenz Rex, l'Italien Niccolo Bonifazio, l'Estonien Madis Mihkels et le Néerlandais Taco van der Hoorn. Cette entame de saison en Belgique se prolongera jusqu'au Grand Prix Le Samyn (1.1) mardi en Wallonie avec au départ pour Intermarché-Circus-Wanty Niccolo Bonifazio, Dries De Pooter, Madis Mihkels, Hugo Page, Baptiste Planckaert, ainsi que Mike Teunissen et Taco van der Hoorn. (Belga)