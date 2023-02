Schild & Vrienden - Le député Dries Van Langenhove renvoyé devant le tribunal correctionnel pour négationnisme

Le parquet de Flandre orientale avait ouvert une enquête après un reportage diffusé par la VRT le 5 septembre 2018, divulguant des conversations racistes et antisémites de Schild & Vrienden, mouvement de jeunesse nationaliste flamand fondé par Dries Van Langenhove. En juin 2019, le député d'extrême droite avait été officiellement inculpé, puis libéré sous conditions. L'une d'elles était de se rendre à la Caserne Dossin, à Malines, d'où ont été déportés des milliers de Juifs belges durant la Seconde Guerre mondiale. En juillet dernier, la chambre du conseil de Gand avait renvoyé Dries Van Langenhove et six autres suspects devant le tribunal correctionnel. Le fondateur de Schild & Vrienden devait y répondre de violations de la loi sur le racisme et de la législation sur les armes, mais pas de négationnisme. Le député indépendant a annoncé mettre un terme à son mandat de député à la Chambre des représentants au début du mois de février. (Belga)