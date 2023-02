Tir mortel sur un tournage: Alec Baldwin plaide non coupable d'homicide involontaire

Poursuivi au pénal dans l'Etat du Nouveau-Mexique (sud-ouest), il risque une peine de prison de 18 mois, tout comme l'armurière du film Hannah Gutierrez-Reed. L'acteur devait comparaître au tribunal vendredi, mais, en faisant connaître sa position à la justice par écrit, il ne sera pas présent à cette audition. Le 21 octobre 2021, le tournage du film "Rust" dans un ranch du Nouveau-Mexique avait viré au drame quand M. Baldwin avait actionné une arme censée ne contenir que des balles à blanc, mais dont un projectile bien réel avait tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins, 42 ans, et blessé le réalisateur Joel Souza. Ce fait divers rare avait choqué Hollywood et provoqué des appels à interdire les armes à feu sur les plateaux. Alec Baldwin, connu notamment pour son rôle dans la série "30 Rock", a toujours clamé son innocence. Selon lui, on lui avait assuré que son arme était inoffensive, et il nie avoir appuyé sur la détente. Une affirmation mise en doute par de nombreux experts. Après son inculpation, l'avocat de l'acteur Luke Nikas avait immédiatement dénoncé une "terrible erreur judiciaire". Les documents déposés jeudi listent les modalités du contrôle judiciaire de l'acteur, en liberté sous caution. Il lui est notamment interdit de boire de l'alcool et de posséder des armes à feu ou des armes dangereuses. Il lui est également interdit d'entrer en contact avec les témoins de l'affaire, sauf "dans le cadre de la réalisation du film +Rust+". Les producteurs ont annoncé l'année dernière que le projet allait être relancé, et que tous les acteurs principaux reprendraient leur rôle. (Belga)