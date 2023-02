Un an après les tempêtes Eunice/Franklin: les assureurs ont déboursé 573 millions d'euros

(Belga) Il y a un peu plus d'un an, une succession de tempêtes touchait l'Europe et la Belgique, parmi lesquelles Eunice et Franklin. Pas moins de 208.000 clients d'assureurs ont déclaré des dommages à leur habitation ou à leur véhicule. Selon le dernier calcul de la coupole Assuralia, le montant total des dommages s'est élevé à 573 millions d'euros, indique-t-elle jeudi. Le montant moyen de sinistre était de 2.752 euros.