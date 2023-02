Un an de guerre en Ukraine - Plus de 12.000 enfants ukrainiens inscrits dans l'enseignement obligatoire en Belgique

La majorité d'entre eux ont été inscrits dans des écoles de la Région flamande. Ainsi, en mars 2022, 7.766 enfants ukrainiens fréquentaient les salles de classe du nord du pays: 1.885 dans le pré-primaire, 3.325 dans le primaire et 2.556 dans le secondaire. Le nombre d'élèves ukrainiens inscrits après le 24 février en Région wallonne est quant à lui de 2.686. Ils sont 485 en maternelle, 1.227 dans le primaire, 958 dans le secondaire, et 16 dans l'enseignement spécialisé. C'est dans la province du Hainaut qu'ils sont majoritaires (tous niveaux/types d'enseignement confondus) avec 680 élèves, suivie par Liège (626 élèves) puis par le Brabant wallon (561 élèves), Namur (430 élèves) et enfin 389 pour le Luxembourg. En Région de Bruxelles-Capitale, 2.138 enfants ukrainiens sont inscrits dans l'enseignement obligatoire, selon les chiffres du 7 février 2023. On dénombre 1.389 élèves dans l'enseignement fondamental (maternel et primaire) francophone et 91 dans l'enseignement fondamental néerlandophone. 651 jeunes sont sur les bancs du secondaire (580 dans une école francophone et 71 dans une école néerlandophone) et sept sont inscrits dans l'enseignement spécialisé francophone. Enfin, 18 enfants (17 en Fédération Wallonie-Bruxelles et un en Communauté flamande) ont été déclarés à l'enseignement à domicile. Une centaine d'étudiants sont par ailleurs inscrits dans les universités, les hautes écoles et les écoles supérieures d'arts de la Fédération Wallonie-Bruxelles. (Belga)