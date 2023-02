Un policier grièvement blessé par balle en Irlande du Nord

Selon la police locale, qui a ouvert une enquête pour tentative de meurtre, le policier, qui n'était pas en service, a été transporté à l'hôpital et se trouvait mercredi soir dans un état "critique mais stable". Il s'est fait tirer dessus à plusieurs reprises alors qu'il se trouvait dans un complexe sportif mercredi soir dans la ville d'Omagh, dans le centre de la province britannique, selon la police, qui a lancé un appel à témoins. Selon la presse locale, deux suspects sont recherchés dans le cadre de cette attaque survenue pendant un entraînement de football. En avril 2021, une bombe avait été déposée sous la voiture d'une policière devant son domicile, un acte qui avait été revendiqué par la nouvelle IRA, un groupe républicain dissident de l'Armée républicaine irlandaise (IRA). Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s'est dit "horrifié par les tirs honteux sur un officier de police qui n'était pas en service ce soir à Omagh". "Il n'y a pas de place dans notre société pour ceux qui cherchent à nuire aux fonctionnaires qui protègent la population", a-t-il ajouté dans un tweet. La cheffe du parti républicain Sinn Fein (majoritaire), Michelle O'Neill, a dénoncé une attaque "scandaleuse et honteuse". Le chef du parti unioniste DUP Jeffrey Donaldson, attaché au maintien de la province dans le giron de Londres, a quant à lui condamné les "lâches" à l'origine de cette attaque. "Ces terroristes n'ont rien à proposer et ils doivent être traduits en justice", a-t-il ajouté. (Belga)