Reprise de l'activité à l'aéroport d'Eindhoven, aucun explosif retrouvé

Le trafic aérien a été interrompu pendant environ quatre heures, impactant environ 8.000 personnes. Les vols à destination d'Eindhoven ont été détournés vers d'autres aéroports, notamment Schiphol, Maastricht ou Bruxelles, où les voyageurs ont été pris en charge et amenés à l'aéroport d'Eindhoven en bus. D'autres vols ont été retardés ou annulés. L'avion impliqué, en provenance de République tchèque, a été conduit dans la section militaire de l'aéroport. Les 141 passagers et six membres d'équipage y ont été pris en charge. Le service de neutralisation des explosifs et munitions de la défense ainsi qu'un chien de recherche de la police militaire ont notamment participé à la fouille de l'avion. Les bagages et les passagers ont également été contrôlés. Aucune arrestation en lien avec l'alerte à la bombe n'a eu lieu, a indiqué la maréchaussée royale. (Belga)