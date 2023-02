Circuit Het Nieuwsblad - Christophe Laporte et Arnaud De Lie figurent en tête des favoris

Van Aert, qui peaufine à Tenerife sa préparation pour sa saison sur route, ne défendra pas son titre. Cinq autres anciens vainqueurs seront absents au départ. Sep Vanmarcke (Israël-Premier Tech), vainqueur en 2012, est loin d'être au top de sa forme à cause de problèmes d'estomac. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), vainqueur en 2020, débute sa saison à Gand avec une envie de victoire sur cette classique d'ouverture. Le Tchèque Zdenek Stybar, vainqueur en 2019, est désormais leader de sa nouvelle équipe Jayco AlUla. Davide Ballerini, lauréat en 2021, figure parmi les hommes forts de la Soudal-Quick Step aux côtés de Casper Pedersen, Yves Lampaert et Florian Sénéchal. Greg Van Avermaet, vainqueur en 2016 et 2017, sera épaulé par Oliver Naesen chez AG2R-Citroën pour tenter de décrocher un troisième sacre. Chez Jumbo-Visma, Laporte se retrouve dans le rôle de leader avec Tiesj Benoot comme deuxième homme. Du côté de chez Lotto Dstny, De Lie est le grand prétendant devant Victor Campenaerts. Parmi les autres favoris, on retrouve Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Tim Wellens (UAE Emirates), Tom Pidcock, Ben Turner et Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers), Matej Mohoric et Fred Wright (Bahrain Victorious). Cette année, il y a une nouvelle ascension, le Molenberg. Cette côte est programmée comme la septième des douze prévues, juste après le Wolvenberg et menant au troisième passage sur les pavés du Haaghoek. La dernière bosse de la journée est le Bosberg, à 11 kilomètres de l'arrivée à Ninove. (Belga)