Circuit Het Nieuwsblad - Oliver Naesen: "Je ne suis pas encore où je devrais être"

"Le parcours du Nieuwsblad a peu de secrets pour moi après toutes ces années. D'ailleurs, la plupart de ces routes se trouvent sur mes parcours d'entraînement. Je connais donc assez bien la région", a confié Naesen vendredi. "Les adversaires, c'est autre chose. Je ne les connais pas si bien que ça. Je n'ai vu les gars à l'œuvre que dans les courses où je courais moi-même, mais bien sûr, vous entendez des histoires ici et là. Avec les meilleures jambes dans le Nieuwsblad, vous ne pouvez pas être au top dans le Tour des Flandres et vice versa. L'"Omloop" est une course où le danger se cache derrière chaque virage". "Je m'attends à une course ouverte qui se referme à la fin. Je prédis un sprint avec un groupe de sélection à Ninove. Je prends le départ de ma neuvième édition, donc ce n'est pas vraiment tout nouveau. J'ai été brièvement malade lors de la préparation entre Bessèges et Oman, mais tout le reste s'est déroulé très normalement. J'ai pu réaliser parfaitement mon programme d'entraînement. J'ai passé six semaines en Espagne et trois semaines à la maison. Cependant, je ne suis pas encore là où je devrais être. C'est pour après Paris-Nice. Suivra ensuite un gros bloc de courses qui me conviennent et dans lesquelles je veux vraiment briller. Avec bien sûr le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et l'E3 Harelbeke. Cette dernière est une course qui me convient vraiment." (Belga)