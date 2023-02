Invasion de l'Ukraine - Londres appelle le G7 à accélérer son aide à Kiev pour lui donner un "avantage décisif"

"Pour que l'Ukraine gagne cette guerre - et pour que ce jour arrive plus vite - elle doit obtenir un avantage décisif sur le champ de bataille", doit déclarer lors de cette réunion le dirigeant conservateur, selon ses services. "Au lieu d'adopter une approche progressive, notre priorité doit être d'agir plus vite en matière d'artillerie, de blindage et de défense aérienne", doit-il ajouter. Rishi Sunak, qui observera une minute de silence à Downing Street avec des militaires ukrainiens, veut plaider auprès des dirigeants du G7 en faveur de livraisons "d'armes de plus longue portée". Selon Downing Street, après avoir annoncé former des pilotes de chasse ukrainiens, il veut "réitérer sa proposition de soutien britannique aux pays capables de fournir des avions à l'Ukraine pour l'aider de manière immédiate dans ce conflit". Premier pays à promettre des chars lourds à Kiev, le Royaume-Uni a ouvert la possibilité de lui livrer des avions aux normes de l'Otan mais a précisé que les formations de pilotes prendraient jusqu'à trois ans. L'armée ukrainienne dispose d'appareil de conception soviétique. (Belga)