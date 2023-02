Euro d'athlétisme en salle - Kevin Borlée veut "profiter" de son dernier championnat d'Europe en salle

"En salle, c'est vraiment très spécifique. Il y a les virages, la façon de se rabattre, ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne. Cela n'a jamais été ma priorité", a avoué Kevin Borlée à l'entraînement vendredi matin à Louvain-la-Neuve avec le relais 4X400m. "Je me concentre sur l'outdoor, mais le relais fait partie de cette préparation et on a une belle opportunité encore à Istanbul." Qualifié pour le 400m individuel, Kevin Borlée ne fera que le relais, lui qui n'a pas encore couru cette saison. "Ma qualification pour le 400m individuel est un peu absurde, cela n'a pas de sens de le courir. Le relais, c'est un chouette challenge à nouveau. L'équipe est en forme, Alexander (Doom) court très bien depuis le début de saison, Julien (Watrin) monte en puissance, Christian (Iguacel) a battu ses records, dommage que Dylan (Borlée) ait chuté. Le relais, ça joue des coudes, c'est tactique. Il faudra voir dans quel couloir European Athletics va nous placer, mais on a de l'expérience. Cela dit, même si on a une cible dans le dos, nous ne sommes pas favoris. L'Espagne et les Pays-Bas sont au top niveau." Kevin Borlée a annoncé que Paris 2024 serait sa dernière compétition pour achever une carrière exceptionnellement riche et longue. "Pour l'instant, les entraînements se passent bien, on prépare l'été. C'est mon dernier Euro, je commence tout doucement à me rendre compte que j'arrive à la fin, mais le leitmotiv c'est d'en profiter au maximum et de se faire plaisir jusqu'aux Jeux Olympiques." (Belga)