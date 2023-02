Ford étend l'arrêt de production de son pick-up électrique après un feu de batterie

Le groupe américain avait initialement interrompu les chaînes de production dans son usine de Dearborn, dans le Michigan (nord des Etats-Unis), le 5 février, au lendemain de l'embrasement d'un véhicule sur un parking de l'entreprise. "Les équipes ont travaillé rapidement pour identifier la cause profonde du problème", a indiqué vendredi une porte-parole de Ford dans un message transmis à l'AFP. Son partenaire sud-coréen SK, qui fabrique les batteries électriques, a proposé de modifier des équipements et processus sur ses propres lignes de production et "a recommencé à fabriquer des cellules de batterie" dans son usine située en Géorgie (sud-est des Etats-Unis), a précisé la porte-parole. "Il faudra du temps à SK pour s'assurer que la fabrication répond de nouveaux aux exigences de qualité et pour les livrer à la ligne de production du F-150 Lightning", a-t-elle ajouté. C'est un nouveau problème pour Ford, dont le patron Jim Farley avait déploré début février l'apparition de "problèmes opérationnels" ayant affecté les récents résultats financiers. (Belga)