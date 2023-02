Invasion de l'Ukraine - La Banque mondiale apporte 2,5 milliards de dollars d'aide supplémentaire

Ce nouveau soutien se fait dans le cadre du Projet PEACE qui vise à soutenir financièrement le fonctionnement des services de l'État ukrainien et proviennent de l'Agence internationale du développement américaine (USAID). Il doit permettre au gouvernement ukrainien de "soutenir des secteurs clés, parmi lesquels la santé, l'éducation, le paiement des retraites ou la prise en charge des déplacés internes", ainsi que les salaires des fonctionnaires ukrainiens, a précisé la BM dans son communiqué. Cette nouvelle ligne de crédit porte désormais à 20,6 milliards de dollars les fonds mobilisés par la BM en faveur de l'Ukraine, sous forme de prêt ou de don, depuis le début du conflit il y a tout juste un an, dont 18,5 milliards ont d'ores et déjà été versés. "Je suis heureux que la Banque mondiale ait mobilisé cette somme pour soutenir l'Ukraine depuis le début du conflit. Nous continuerons à soutenir le peuple ukrainien dans ses besoins les plus urgents et en coordination avec les efforts de reconstruction et de redressement du gouvernement", a déclaré le président de l'institution, David Malpass, cité dans le communiqué. Depuis le début du conflit, le pays est largement soutenu financièrement par la communauté internationale, au premier rang de laquelle les États-Unis, tant sur le plan militaire que financier. Au total, les États-Unis ont apporté plus de 113 milliards de dollars d'aide directe à l'Ukraine, depuis le début du conflit, le 24 février 2022. (Belga)