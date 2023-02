Kuurne-Bruxelles-Kuurne - Les sprinters restent favoris malgré un nouveau passage par le pays des Collines

Fabio Jakobsen défend son titre. Chez Soudal-Quick Step, il aura notamment pour soutien Davide Ballerini et du régional Yves Lampaert. Kasper Asgreen, lauréat de 2020, a dû déclarer forfait pour cause de maladie. Arnaud De Lie (Lotto Dstny) et Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) sont les autres grands favoris, avec dans leur sillage Jordi Meeus (BORA-hansgrohe), Christophe Laporte (Jumbo-Visma) et Alexander Kristoff (UNO-X). Outre Jakobsen, Jasper Stuyven (2016) et Peter Sagan (2017) sont les seuls autres anciens vainqueurs au départ. La première côte de la journée est traditionnellement le Tiegemberg, après 17 kilomètres de course. Les coureurs se dirigèrent ensuite vers le Katteberg, Boembeek, Bossenaarstraat, Berg Ten Houte et La Houppe. S'ensuivra le passage dans le pays des Collines avec le triptyque Hameau des Papin, Le Bourliquet et le Mont Saint-Laurent. Le Kruisberg, le Hotond, la Côte de Trieu et le Kluisberg conclueront l'ensemble des 13 bosses à effacer sur les 195,1 kilomètres du parcours. (Belga)