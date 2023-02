L'armée néerlandaise forme des Ukrainiens également aux Pays-Bas

La formation des Ukrainiens a notamment trait aux armes et aux véhicules que les Pays-Bas fournissent à l'Ukraine, a indiqué le chef d'état-major de l'armée néerlandaise. "Bien sûr, nous préparons les Ukrainiens pour les livraisons de chars", a-t-il expliqué à l'occasion du premier anniversaire du début de l'invasion russe de l'Ukraine. L'armée néerlandaise fait appel à du personnel qui a déjà travaillé avec ces engins. "Ils préparent une formation", a ajouté le général Eichelsheim. Selon 'De Telegraaf', qui cite des sources militaires, il s'agirait notamment d'exercices avec des véhicules blindés de reconnaissance de type Fennek, construits en coopération avec l'Allemagne. Toujours selon le quotidien, les militaires ukrainiens présents à Amersfoort (centre des Pays-Bas) apprendraient à utiliser des chars et des véhicules blindés dans des situations de combat. En début de cette semaine, le ministère néerlandais de la Défense a annoncé la mise à disposition d'environ 230 soldats supplémentaires pour instruire des soldats et des officiers ukrainiens en Allemagne. L'armée néerlandaise assure également la formation d'Ukrainiens en Grande-Bretagne. Les cours comprennent une formation médicale, l'utilisation de drones, le déminage et des exercices de conduite et de navigation. (Belga)