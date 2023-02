Les agents d'Ores se sont prononcés de façon contrastée sur le protocole d'accord

"Sur la question de la revalorisation salariale des métiers techniques, les agents se sont prononcés de façon différente avec des sites où ils ont accepté ce que proposait la direction et d'autres où ils l'ont refusé", a indiqué Daniel Bauffe, vice-président de Gazelco (CGSP). Sur la question de la prime de résultats, les agents ont accepté, en revanche, plus massivement les éléments dans le protocole d'accord, selon les syndicats. Le protocole d'accord prévoit une revalorisation salariale de 2,5% pour les métiers techniques et l'augmentation "exceptionnelle" du montant de la prime de résultats à laquelle pourra prétendre l'ensemble du personnel fin 2023. Le texte contient un troisième point: un travail de qualification des fonctions des métiers techniques sur l'ensemble du secteur. Prévu pour s'étaler sur plusieurs mois, il pourra aboutir à des revalorisations salariales également. "Avec des résultats si contrastés, il est difficile de savoir où on va étant entendu que l'accord est global et concerne l'ensemble des agents techniques", a indiqué vendredi soir Daniel Bauffe. Dans les prochains jours, les syndicats devraient s'entretenir entre eux pour évoquer les résultats. (Belga)