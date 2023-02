Mercato cycliste : Alec Segaert rejoint le noyau pro de Lotto Dstny

Segaert évoluait jusqu'à présent au sein de l'équipe développement de Lotto Dstny. Il était prévu qu'il passe pro en 2024, mais cela se fera finalement un an plus tôt que prévu. "Alec Segaert est l'un des plus grands talents de notre équipe de développement", explique Kurt Van de Wouwer, manager sportif, dans un communiqué. "C'est pour cette raison que nous avions convenu l'an dernier qu'il resterait dans l'équipe jusqu'à fin 2025 au moins. Ensemble, nous avons élaboré un programme qui lui permettra de progresser de la meilleure manière possible. Nous allons conserver ce plan, même s'il passe officiellement professionnel à partir d'aujourd'hui. Alec a encore d'importants objectifs dans la catégorie espoirs et il pourra continuer à les poursuivre avec l'équipe ProTeam". Vice-champion du monde et champion d'Europe du contre-la-montre pour sa première année chez les espoirs la saison dernière, Alec Segaert avait déjà rejoint le noyau pro lors du stage de janvier. "En fin d'année, je sentais déjà que j'avais franchi un palier et ces impressions ont été confirmées durant le stage avec les pros", explique Alec Segaert. "Tous les jeunes coureurs rêvent un jour de passer pros et je suis fier de pouvoir bientôt accomplir ce rêve. J'ai bien sûr encore beaucoup à apprendre, c'est pour ça que je suis très heureux que mon développement personnel soit une priorité chez Lotto Dstny. Grâce à l'équipe, j'aurai la chance de pouvoir combiner les courses espoirs, les courses professionnelles ainsi que mes études", conclut celui qui a aussi remporté l'an dernier le Tour de Lombardie espoirs et le Chrono des Nations. (Belga)