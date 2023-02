Qualifications Coupe du monde de basket - La Belgique déroule en Grande-Bretagne et conserve un mince espoir de qualification

Les Belges, qui ont débuté avec Lecomte, Tumba, Libert, Bleijenberg et Vanderhaegen, ont mis plusieurs minutes à se mettre dans la rencontre (10-4). Ils viraient en tête malgré tout après dix minutes (16-19). Un quatre sur quatre à 3 points du capitaine Jonathan Tabu a fait basculer le match (21-33) face à des Britanniques très maladroits et incapables de contrer les tirs primés. La pause était atteinte sur la marque de 26-42, les Lions ayant rentré 7 de leurs 10 essais à 3 points et dominé le rebond 15-23 de quoi compenser les 11 pertes de balle. La seconde moitié de la rencontre confirma l'écart de niveau entre les deux formations. Les 20 points d'écart étaient atteints d'emblée (26-46). Les Lions abordaient le dernier-quart à +23 (39-62) après avoir compté 27 points d'avance (31-58). La dernière période n'apporta plus rien. Tabu a terminé meilleur marqueur avec 15 points (5/5 à 3 pts). Pour sa première sélection l'Anversois Thijs De Ridder, 20 ans, a réussi 13 points et 9 rebonds. Manu Lecomte a aussi marqué 13 points. (Belga)