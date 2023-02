Un an de guerre en Ukraine - Des stars mondiales envoient leur "amour" aux Ukrainiens

"Nous pensons à vous, nous vous envoyons de l'amour, nous vous envoyons notre force, nos prières et vous gardons toujours dans nos cœurs", a déclaré l'actrice oscarisée Julia Roberts. Matt Damon a de son côté dit adresser un message "d'amour, de respect et de solidarité avec tous nos frères et sœurs en Ukraine". "Il s'agit d'un acte d'agression non provoqué par un pays (la Russie) trente fois plus grand que sa victime", l'Ukraine, a relevé dans cette vidéo Liev Schreiber, un autre acteur et scénariste. La chanteuse et actrice Barbra Streisand a quant à elle assuré que les Ukrainiens seraient soutenus "aussi longtemps que nécessaire". "Vous avez été une source d'inspiration dans le monde entier", a-t-elle ajouté. Tandis qu'Ethan Hawke, un troisième acteur et scénariste, lançait à l'intention des Ukrainiens : "Vous vous battez pour nous tous". "Et la force sera toujours avec vous", a promis Mark Hamill, qui a joué le rôle de Luke Skywalker dans la saga "Star Wars". La vidéo comprenait également des propos de l'acteur Morgan Freeman, de l'astronaute Scot Kelly, du réalisateur de cinéma Wes Anderson et des Pet Shop Boys, un duo de la pop britannique. "Merci pour ces mots de soutien ! Ils sont vraiment importants pour nous", les a remerciés sur Facebook le président ukrainien Volodymyr Zelensky. (Belga)