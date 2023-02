Ward Lemmelijn défend dimanche à Tirlemont son double titre mondial d'aviron en salle

Comme lors des deux dernières éditions, le Limbourgeois de 26 ans parcourra les 2 000 mètres sur ergomètre de manière virtuelle, comptant sur ses supporters pour tenter de briser le mur magique des 5:40. Une barrière temps que seul 11 rameurs de par le monde ont jusqu'ici réussi à franchir, dont son plus grand concurrent dimanche pour le titre : l'Allemand Oliver Zeidler, double champion du monde du skiff, qui possède une marque de 5:37.7. Lemmelijn, en constante progression depuis ses débuts dans la discipline en 2018, vient lui de battre son record personnel et de Belgique en 5:40.6, début février, en remportant l'Open des Flandres à Gand. Le record du monde est détenu depuis 2018 par l'Australien Josh Dunkley-Smith, en 5:35.8. Les championnats du monde 2023 d'aviron en salle se dérouleront de manière hybride, les concurrents pouvant choisir de le disputer en présentiel à Toronto, au Canada, ou de manière virtuelle aux 4 coins de la planète, comme le feront tous les Belges engagés. Outre Lemmelijn, qui vient de rentrer d'un stage de 15 jours en Espagne avec les Belgian Sharks, le Brugeois Tristan Vandenbussche défendra lui sa médaille de bronze acquise l'an dernier chez les espoirs. Deux autres membres de l'équipe nationale, les jeunes poids légers Mil Blommaert et Savin Rodenburg, seront eux de la partie en 19-20 ans. Seule féminine engagée, la Limbourgeoise Silke Tamborijn prendra le départ chez les seniors poids légers. (Belga)