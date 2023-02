ATP Rio de Janeiro - Carlos Alcaraz poursuit sa série victorieuse en 2023 et rejoint les demi-finales à Rio

L'Espagnol de 19 ans, tête de série numéro 1 et numéro 2 mondial, a progressé dans son objectif de conserver son titre remporté l'an dernier, en s'imposant 6-4, 7-6 (6/0) en 1h54 de jeu sur la terre battue du court Guga Kuerten. Ex-numéro 1 mondial, Alcaraz, qui a gagné dimanche l'Open de Buenos Aires (ATP 250) pour son tournoi de rentrée après trois mois à l'arrêt, où il a également éliminé Lajovic en quart de finale, jouera samedi pour une place en finale. Il affrontera le Chilien Nicolas Jarry (ATP 139), issu des qualifications, qui a battu l'Argentin Sebastian Baez (N.6/ATP 35), 6-3, 7-6 (7/3). Alcaraz compte défendre le titre qui a fait de lui l'année dernière le plus jeune vainqueur d'un tournoi ATP 500. Le Britannique Cameron Norrie, tête de série numéro 2 et 13 joueur du monde, s'est également qualifié pour les demi-finales en battant le Bolivien Hugo Dellien (ATP 111) 4-6, 6-1, 6-4. Norrie, qui tente d'atteindre sa troisième finale de l'année dont celle de Buenos Aires perdue contre Alcaraz, affrontera l'Espagnol Bernabe Zapata Miralles (ATP 63), qui s'est défait de son compatriote Albert Ramos Vinolas (ATP 47) 6-4, 2-6, 6-4. Alcaraz poursuit sa série de matches sans défaite en 2023, la portant à sept. (Belga)