Japon: séisme de magnitude 6,1 sur l'île d'Hokkaido

Les médias japonais n'ont pas fait état pour le moment de dégâts et de personnes blessées. Le tremblement de terre a eu lieu à 22H27 (14H27 HB) à une profondeur d'environ 43 kilomètres, a expliqué l'USGS. Un expert s'exprimant sur la chaîne publique NHK a conseillé aux habitants de rester vigilants vis-à-vis d'éventuels tremblements de terre durant environ une semaine. Les séismes sont fréquents au Japon, qui se trouve sur la "ceinture de feu" du Pacifique, un arc d'activité sismique intense qui s'étend à travers l'Asie du Sud-Est et le bassin du Pacifique. Le pays applique des règles de construction strictes afin de s'assurer que les bâtiments peuvent résister à de forts tremblements de terre, et organise régulièrement des exercices d'urgence pour se préparer à une secousse majeure. (Belga)