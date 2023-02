Jupiler Pro League - Mené à deux reprises, le Cercle Bruges partage l'enjeu 2-2 à Eupen réduit à dix

Dès les premières minutes, le Cercle a créé le danger avec une tête de Jesper Daland non cadrée (4e). Les Pandas ont vite riposté avec une contre-attaque qui a donné lieu à un penalty converti par Stef Peeters (10e, 1-0). Quelques instants plus tard, Francis Abu (13e, 1-1) a égalisé en inscrivant son premier but pour le Cercle. Eupen a ensuite été réduit à dix. Brandon Baiye (17e) était renvoyé aux vestiaires après un tacle dangereux sur la cheville de Francis Abu. Malgré leur infériorité numérique, les Eupenois exploitaient un nouveau contre et Ndri Konan redonnait l'avance au marquoir (28e, 2-1). Juste avant la pause, le Cercle est encore revenu au score grâce à une tête d'Ayase Ueda (39e, 2-2). En deuxième période, Warleson a remplacé Majecki dans la cage du Cercle. Il a été décisif avec une sortie face à Djeidi Gassama (48e) seul devant le but. Kevin Denkey n'est pas passé loin de donner l'avance au Cercle (52e et 65e). Dans le dernier quart d'heure, les Brugeois ont nettement dominé les Germanophones mais c'est Gassama qui a cru donner la victoire à Eupen (90+1e). Il y avait hors-jeu et donc pas de but. (Belga)