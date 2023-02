Le Pérou rappelle "définitivement" son ambassadeur au Mexique

Mme Boluarte, qui a succédé à M. Castillo après l'arrestation de celui-ci le 7 décembre, a dénoncé des ingérences "inacceptables" du président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador dans les "affaires intérieures" péruviennes. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont désormais rétrogradées au niveau de chargés d'affaires, a souligné Mme Boluarte. Le Pérou avait déjà expulsé l'ambassadeur du Mexique à Lima fin décembre, après que ce pays eut accordé l'asile politique à la femme de M. Castillo et à ses deux fils. Le chef d'Etat mexicain, issu de la gauche comme Pedro Castillo, avait souligné vendredi vouloir "continuer à soutenir le président injustement destitué". M. Castillo est accusé d'avoir tenté un coup d'Etat en voulant dissoudre le Parlement qui s'apprêtait à le chasser du pouvoir. Sa destitution et son arrestation ont provoqué deux mois de manifestations à travers le pays, au cours desquelles au moins 48 civils et un membre des forces de sécurité ont péri. (Belga)