Les Belges à l'étranger - Huddersfield n'est pas parvenu non plus à arrêter Burnley

Il n'a pas fallu longtemps aux Clarets pour prendre une double avance sur leur pelouse du Turf Moor. Ashley Barnes (7e) a donné le ton sur une passe d'Anass Zaroury (ex-Charleroi). Connor Roberts (18e) a doublé la mise une dizaine de minutes plus tard et Josh Brownhill (31e) a assuré la victoire juste après la demi-heure de jeu. Le remplaçant Michael Obafemi (74e) a conclu un dernier but. Manuel Benson et Ameen Al Dakhil ne faisaient pas partie de l'effectif de Burnley. Burnley est en tête du classement de la D2 anglaise avec 76 points, loin devant son premier poursuivant Sheffield United (64), et se dirige donc vers une promotion directe en Premier League. (Belga)