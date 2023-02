Les Belges à l'étranger - Le Real conserve un point à domicile dans le derby contre l'Atlético réduit à dix

À un peu moins d'une demi-heure de la fin, Angel Correa a rejoint le vestiaire plus tôt que ses coéquipiers. Suite à un coup de coude donné dans le ventre du défenseur du Real Antonio Rudiger, l'arbitre Jesus Gil Manzano l'a directement expulsé du terrain. Malgré l'infériorité numérique, Jose Maria Gimenez a donné l'avantage aux Colchoneros de la tête à la 78e minute. À cinq minutes de la fin, Alvaro Rodriguez a honoré son premier match au Bernabeu avec un but égalisateur marqué de la tête. Thibaut Courtois a défendu la cage royale, alors qu'Eden Hazard n'a toujours pas quitté le banc. En face, Yannick Carrasco a obtenu une place de titulaire dans la ligne d'attaque de Diego Simeone et Axel Witsel (77e) a pu entrer sur la pelouse dans le dernier quart d'heure. (Belga)