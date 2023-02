Les Belges à l'étranger - Wolfsburg s'impose à Cologne, Dortmund prend la tête, Lukebakio buteur pour Berlin

Dans un même temps, Dortmund a aligné une 7e victoire consécutive en championnat en venant s'imposer à Hoffenheim (0-1). Thomas Meunier qui est resté sur le banc pendant cette rencontre. Juste avant la pause, Julian Brandt (43e) a permis aux Borussen de prendre l'avantageà la suite d'une action individuelle. Le Hertha Berlin, avec un but de Dodi Lukebakio, s'est imposé 2-0 à domicile face à Augsburg. Lukebakio est monté au jeu au coup d'envoi de la deuxième période alors que Arne Engels a joué toute la rencontre chez les visiteurs. Les joueurs de la capitale allemande ont pris la rencontre en main après l'heure de jeu sur un tir de Marco Richter (61e) et une reprise de volée du Diable Rouge Lukebakio (70e). Au classement, Dortmund (46 points) prend seul a la tête du classement devant le Bayern Munich (43 points) et l'Union Berlin (43) qui jouent tous deux dimanche. Wolfsburg (33 points) pointe à la 7e position. Cologne (26 points) occupe la 12e place devant Augsburg 13e (24 points) et le Hertha Berlin 14e (20 points). Hoffenheim (19 points) est menacé à la 16e place devant Bochum 17e (19 points) et Schalke (13 points), lanterne rouge, qui joue en soirée. (Belga)